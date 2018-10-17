Катастрофа Су-27: названо имя одного из погибших пилотов

Разбившийся 16 октября Винницкой области Украины истребитель Су-27УБ принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Об этом пресс-служба ВВС вооруженных сил Украины сообщила в своем аккаунте в Facebook, подчеркнув, что Су-27УБ разбился около 17:00 в поле возле поселка Уланов.

Истребитель взлетел в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо- 2018".

Отмечается, что одним из двух погибших летчиков был полковник Иван Петренко — начальник авиации воздушного командования "Восток" воздушных сил вооруженных сил Украины. Подчеркивается, что пилот был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях.

О личности второго погибшего пресс-служба пообещала предоставить информацию позднее.

Ранее украинская прокуратура сообщала, что второй летчик был военнослужащим национальной гвардии США, но затем удалила эту информацию.

В свою очередь, ВВС США подтвердили: один из погибших пилотов – военнослужащий американской нацгвардии. От Украины потребовали дополнительную информацию и пообещали провести расследование по горячим следам.

Международные учения "Чистое небо-2018" проходят в Украине с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.