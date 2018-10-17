17 октября 201808:51
На МЦК произошел сбой
На Московском центральном кольце произошел сбой.
Как сообщается на официальной странице МЦК в соцсети "ВКонтакте", движение поездов, которые курсируют по часовой стрелке, приостановлено по техническим причинам. При этом движение "Ласточек" против часовой стрелки осуществляется. По свидетельствам очевидцев, на некоторых станциях поезда стоят от получаса до часа.
Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы устранить проблемы и возобновить движение. РЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.
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На МЦК произошел сбой
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