Юные российские спортсмены завоевали четыре медали на Играх в Буэнос-Айресе

В столице Аргентины Буэнос-Айресе продолжаются Юношеские игры. Во вторник коллекция наград борной России пополнилась четырьмя медалями – золотой и тремя бронзовыми.

В соревнованиях по художественной гимнастике чемпионкой в многоборье стала Дарья Трубникова. Две бронзовые медали завоевали легкоатлеты — Дмитрий Качанов (прыжки с шестом) и Мария Привалова (тройной прыжок). Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки. Как минимум, серебряные награды обеспечили себе Мария Бочарова и Мария Воронина, вышедшие в финал соревнований по пляжному волейболу. В решающем матче наши девушки сыграют с итальянками.

Перед заключительным днем соревнований сборная России уверенно лидирует в медальном зачете. На счету юных россиян 52 награды (25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых).