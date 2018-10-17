НХЛ. Дадонов забросил, но его "пантеры" проиграли

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно восемь матчей. В четырех встречах для выявления победителя оказалось недостаточно основного времени и пришлось прибегнуть либо к дополнительному периоду, либо к буллитам.

"Питсбург Пингвинз" в овертайме проиграл дома "Ванкувер Кэнакс" 2:3. На счету одного из лидеров "пингвинов" Евгения Малкина результативная передача. "Филадельфия Флайерз" и "Флорида Пантерс" сыграли вничью 5:5. У "пантер" одну из шайб забросил Евгений Дадонов. Но буллиты лучше выполнили "летчики".

65 минут игрового времени в матче между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Колорадо Эвеланш" завершились вничью 2:2. Вратарь гостей Семен Варламов отбил 41 бросок. Но всерии буллитов команд Варламова проиграла 1:2. "Эдмонтон Ойлерз" в гостях переиграл "Виннипег Джетс" 5:4. Решающая шайба была заброшена в дополнительном периоде.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" дома была сильнее "Каролины Харрикейнз" 4:2. У победителей голевую передачу сделал Никита Кучеров. Финалист Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1 победил на своей площадке "Баффало Сэйбрз" 4:1. "Нью-Джерси Дэвилз" дома забросил три безответных шайбы в ворота "Даллас Старз". "Миннесота Уайльд" была сильнее "Аризона Койотс" 2:1.