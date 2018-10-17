Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

Главный врач психоневрологической больницы №5 Магнитогорска, где сотрудники издевались над пожилым пациентом, уволен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Кроме того, представители Минздрава проведут выездную проверку в учреждении. Также профилактические проверки пройдут в других больницах.

Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором видно, как два молодых санитара сначала кидают тапок в пациента, а затем пинают его. Все это сопровождается смехом медперсонала. Видео было снято в июле, а в сентябре – уже после выписки — мужчина скончался.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска начала проверку. Будет дана оценка действиям главного врача, руководства по подбору медперсонала, а также тому, как в учреждении соблюдают медицинскую этику. Также проверят условия пребывания пациентов, передает ТАСС.