Новости Общество

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17 октября 201810:55

Летопись Когалыма. Фотолента

фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

Гиблое место и жемчужина Югры, хантейский чум и современные многоэтажки, алая рябина и желтые березы, казачий струг и плацкартный вагон молодых покорителей Сибири.

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