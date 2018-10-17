"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

Зарезавший бабушку и родителей 22-летний москвич Владислав Е. признался в том, что три дня планировал убийство родственников. Расправу в доме на улице Летчика Бабушкина выпускник колледжа предпринимательства учинил около трех часов ночи 17 октября, после чего сдался полицейским. СКР опубликовал видео с места убийства.

"Просто все надоело", — приводит слова подозреваемого телеграм-канал "112". По его данным, Владислав никогда не попадал в полицейские сводки даже за мельчайшие правонарушения.

С его слов следует, что около трех часов ночи он вошел в комнату бабушки и принялся наносить удары ножом спавшей женщине, но та криком успела позвать на помощь родителей. С ними молодой человек расправился уже на кухне.

По некоторым данным, отец злоумышленника в среду должен был отметить 50-летний юбилей. Предположительно, расправе предшествовала ссора с родителями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.