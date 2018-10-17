Неймар может вернуться в "Барселону"

Лидер сборной Бразилии Неймар может снова стать футболистом "Барселоны". В настоящее время 26-летний нападающий выступает за "Пари Сен-Жермен".

Инициатива исходят от самого Неймара. Футболист недоволен своим пребыванием в "ПСЖ" и хочет вернуться в чемпионат Испании. Переговоры с "Реалом" зашли в тупик, и бразилец несколько раз предлагал свои услуги своему бывшему клубу. Несколько раз "Барселона" отказывалась от подобного варианта развития событий, но в последнее время ситуация изменилась, сообщает "Спорт-Экспресс".

Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" летом 2016 года за 222 миллиона евро. Благодаря этому трансферу бразилец стал самым дорогим футболистом мира.