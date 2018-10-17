"Окна на двух этажах просто выпали": появилось видео с места взрыва в керченском колледже

В Керченском политехническом колледже в среду днем прогремел взрыв в столовой, в результате, по предварительным данным, погибли 10 человек, еще по меньшей мере 40 получили травмы. Очевидец опубликовал видео с места ЧП.

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — рассказал студент учебного заведения.

Другие учащиеся утверждают, что перед взрывом рядом со зданием прогуливался какой-то мужчина, некоторые студенты видели, как он что-то подбросил в открытое окно. Официального подтверждения этой информации нет.

На место прибыли несколько десятков карет скорой помощи, пострадавших выносили на улицу на снятых с петель дверях.