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17 октября 201813:40

Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

Агентство Bloomberg выступило с сенсационной новостью — Россия полностью избавилась от американских государственных облигаций. Аналитик Брайан Чаппатта торжественно констатировал, что от госдолга США в Москве остался ноль, справедливо отметив, что тенденция на избавление от американских ценных бумаг в России прослеживается уже давно.

И это неудивительно, пояснил экономический обозреватель Bloomberg, санкции в отношении России всё расширяются, угрожая коснуться самого больного — госдолга США, который во всем мире (и Россия не исключение) давно стал способом сбережения средств. До сих пор ни один американский президент ни разу не обмолвился о возможности наложения санкций на госдолг, позволяя тем самым спокойно инвестировать в гособлигации. И вот пришел Трамп, который намекнул, что это не исключено.

Далее аналитик долго рассуждал о разной степени "вовлеченности" в американские казначейские бумаги разных стран от Саудовской Аравии до Каймановых островов, сообщив между делом и о том, что в России несколько месяцев назад был достигнут исторический минимум — в гособлигациях США держалось "всего" 14 миллиардов долларов. Немного, если учитывать, что на пике инвестирования в них лежало более 176 миллиардов. И вот теперь, наконец, Россия полностью избавилась от госдолга США и переключилась на старое доброе золото, которое ЦБ скупает вагонами.

И вот наконец, когда пораженный читатель доходит до конца аналитической статьи, его глаза упираются в небольшой редакционный "бантик", помещенный в скобочки: "Из-за проблем с данными, представленными на терминале Bloomberg, эта колонка была основана на неправильной информации. Российские запасы казначейских облигаций США на самом деле составляют 14,097 млрд долларов. Они не упали до нуля".

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