Тема:

Медицинская техника и технологии будущего 4 минуты назад

Новости Наука

17 октября 201813:46 Евгения Ефимова

Инновационный тест обнаружит "супербактерии" за считанные минуты

Ранее у медиков уходило несколько дней, чтобы проверить образец мочи на наличие бактерий, устойчивых к антибиотикам. Новый тест позволит проводить подобную диагностику всего за несколько минут.
Фото Stephen McNally.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли разработали новый недорогой диагностический тест, эффективно определяющий в образце мочи бактерии, устойчивые к антибиотикам. Получить результат можно всего за несколько минут.

"Инфекции, устойчивые к лекарствам, — это тихая эпидемия, ежегодно убивающая больше людей, чем вирус Зика и лихорадка Эбола. Чем быстрее вы начнёте принимать нужный препарат, тем выше шансы на спасение, также ниже вероятность заполучить осложнения", — говорит один из членов исследовательской группы Ли Райли (Lee Riley).

Тест назван DETECT, и он обнаруживает в образце мочи молекулярную подпись так называемых супербактерий, то есть тех самых микроорганизмов, спасения от которых у медиков пока нет. Если говорить точнее, то тест фиксирует молекулы вещества под названием бета-лактамаза. Это специфические ферменты, вырабатываемые бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Эти соединения они производят как раз для противодействия токсичному для них препарату.

Поясним. Многие распространённые антибиотики раннего поколения, включая пенициллин, амоксициллин и ампициллин, являются бета-лактамными. Их объединяет наличие в структуре β-лактамного кольца. Подобные медикаменты подавляют синтез клеточной стенки бактерий. Лишённые своей "крепости" микроорганизмы, соответственно, не могут размножаться.

Некоторые супербактерии научились сопротивляться действию подобных антибиотиков за счёт производства той самой бета-лактамазы.

Как говорят учёные, их тест фактически обнаруживает защитные молекулы, которые мешают работе антибиотиков.

Отмечается, что учёные не впервые используют этот "трюк" – обнаружение бета-лактамазы. Между тем более ранние разработки были недостаточно чувствительны, чтобы получить "звание" быстрого и лёгкого диагностического инструмента.

Предыдущие поколения тестов не могли распознать в исследуемом образце небольшие концентрации бета-лактамазы. По этой причине у медиков могло уходить до трёх дней на анализ образцов в лаборатории. Новая разработка способна значительно ускорить процесс диагностики.

Как поясняется в пресс-релиз, DETECT использует ферментативную цепную реакцию, чтобы усилить сигнал от бета-лактамазы. Это помогает быстрее выявлять присутствие ферментов в образцах.

Тесту необходим лишь небольшой объём мочи, для анализа которого понадобится всего несколько минут. По итогу станет ясно, присутствуют ли у пациента с бактериальной инфекцией "вредители", устойчивые к антибиотикам.

Специалисты провели ряд тестов новой разработки с участием пациентов, страдающих инфекциями мочевыводящих путей. Результаты показали, что у одной четверти из них есть бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Тест DETECT поможет медикам выявлять пациентов, которым срочно требуются более новые антибиотики. Кроме того, он позволит избежать ненужного назначения новейших препаратов.

"DETECT […] определяет пациентов, которых можно лечить антибиотиками старого поколения. В результате мы можем не использовать новейшие препараты и замедлить распространение лекарственной устойчивости", — говорит другой исследователь, работавший над проектом Нирен Мурти (Niren Murthy).

 

На сегодняшний день специалисты продолжают совершенствовать тест, чтобы повысить его эффективность. Они надеются, что вскоре DETECT сможет не только определять бактерии, устойчивые к антибиотикам, но и выявлять конкретные штаммы бактерий.

По словам Райли, люди смогут в скором времени использовать тест в больнице.

Описание разработки представлено в научном издании ChemBioChem.

К слову, учёные всего мира всерьёз обеспокоены проблемой устойчивых к антибиотикам бактерий. В прошлом году в докладе правительства Великобритании сообщалось, что к 2050 году супербактерии потенциально способны стать причиной смертей до десяти миллионов человек в год, а в начале этого года ВОЗ опубликовала список устойчивых к антибиотикам приоритетных патогенов – первый подобный документ за всю 69-летнюю историю организации.

Специалисты пытаются найти способ решения проблемы. В частности, они предлагают отнять у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам, "вооружать" кислород и даже натравливать патогены друг на друга.

Кроме того, учёные призывают перестать злоупотреблять антибиотиками, а в некоторых случаях не пропивать курс медикаментов до конца.

Ранее по теме

Сейчас

13:36

НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

12:56

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

12:40

В Керчи в колледже взорвался газ. 10 погибших

12:35

Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

11:57

СМИ: журналиста пытали, обезглавили и расчленили на глазах саудовского консула

10:54

Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

09:39

В Турции перевернулся автобус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

3 минуты назад
"Окна на двух этажах просто выпали": появилось видео с места взрыва в керченском колледже

"Окна на двух этажах просто выпали": появилось видео с места взрыва в керченском колледже

43 минуты назад
В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

31 минута назад
СМИ: журналиста пытали, обезглавили и расчленили на глазах саудовского консула

СМИ: журналиста пытали, обезглавили и расчленили на глазах саудовского консула

1 час назад
Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

46 минут назад
"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

2 часа назад
Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

5 минут назад
Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

16.10.2018 11:40
Взрыв в колледже услышала вся Керчь

Взрыв в колледже услышала вся Керчь

51 минута назад
1 292
Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

1 час назад
Официальная премьера BMW X7: все подробности о флагмане и российские цены!

Официальная премьера BMW X7: все подробности о флагмане и российские цены!

12 часов назад
Кокорин признался в оскорблении Пака по национальному признаку

Кокорин признался в оскорблении Пака по национальному признаку

2 часа назад
Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

9 часов назад
Диспетчеризация корпоративного транспорта

Диспетчеризация корпоративного транспорта

40 минут назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

55 минут назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

19 часов назад
Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

1 час назад
Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

2 часа назад
Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

3 часа назад
Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

3 часа назад
Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

3 часа назад
Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

3 часа назад
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

3 часа назад
В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

4 часа назад
Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

4 часа назад
Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

4 часа назад
В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

4 часа назад
Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

5 часов назад
От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

5 часов назад
На пешеходном переходе в Барнауле водитель автомобиля сбил мать с ребенком

На пешеходном переходе в Барнауле водитель автомобиля сбил мать с ребенком

6 часов назад
20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

6 часов назад
Авиация Израиля бомбит сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Авиация Израиля бомбит сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

6 часов назад
Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

7 часов назад
В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

8 часов назад
В доме напавшего на полицейских в США было найдено около 130 единиц оружия

В доме напавшего на полицейских в США было найдено около 130 единиц оружия

10 часов назад
В Якутии продолжаются поиски пропавшего в результате ЧП на Алдане

В Якутии продолжаются поиски пропавшего в результате ЧП на Алдане

10 часов назад
Заместителя главы внешней разведки Украины обвиняют в государственной измене

Заместителя главы внешней разведки Украины обвиняют в государственной измене

11 часов назад
В Канаде легализовали марихуану в рекреационных целях

В Канаде легализовали марихуану в рекреационных целях

12 часов назад
США проводят расследование в связи с гибелью американского пилота на Украине

США проводят расследование в связи с гибелью американского пилота на Украине

12 часов назад
Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

13 часов назад
В Санкт-Петербурге 70 кг содержащих ртуть отходов вывезено с места отравления детей

В Санкт-Петербурге 70 кг содержащих ртуть отходов вывезено с места отравления детей

13 часов назад
Международная коалиция не признает свою вину в гибели мирных жителей Сирии

Международная коалиция не признает свою вину в гибели мирных жителей Сирии

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 16 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 16 октября 2018 года

14 часов назад
1 192
Писатель Эдуард Лимонов сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия

Писатель Эдуард Лимонов сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия

14 часов назад
Футболист Дмитрий Тарасов: я не "забивал" на своих дочерей

Футболист Дмитрий Тарасов: я не "забивал" на своих дочерей

14 часов назад
Лавров: Россия не доставит радости желающим ее исключить из Совета Европы

Лавров: Россия не доставит радости желающим ее исключить из Совета Европы

15 часов назад
Руками не трогать: правила поведения в России для азиатских туристов

Руками не трогать: правила поведения в России для азиатских туристов

15 часов назад
Заложник многолетней интриги: подробности жизни и гибели Джамаля Хашогги

Заложник многолетней интриги: подробности жизни и гибели Джамаля Хашогги

15 часов назад
10 самых курящих стран мира

10 самых курящих стран мира

16.10.2018 12:25
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Мужчина съел мозг белки и умер

Мужчина съел мозг белки и умер

2 часа назад