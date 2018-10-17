НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

В колледже в Керчи был совершен подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Взрыв прогремел в среду днем. По предварительным данным, погибли 10 человек. Еще около 50 получили ранения. Как сообщает ТАСС, для вывоза пострадавших привлекли общественный транспорт.

На место ЧП прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС​​​. Место взрыва обследуют взрывотехники. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, из здания эвакуированы люди.