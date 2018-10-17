МЧС направит в Керчь три вертолета и самолет

МЧС России направляет в Керчь для оказания помощи пострадавшим при взрыве вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства, вылет вертолетов из Сочи и Ростова-на-Дону запланирован на 14:00 по московскому времени. На борту будут психологи, спасатели и медицинские модули. В 16:00 с подмосковного Жуковского вылетит самолет Ил-76.

В Керчь вылетает также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел в среду днем. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 получили ранения. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в здании сработало неустановленное взрывное устройство. О произошедшем уже доложили президенту России Владимиру Путину.