Президент глубоко соболезнует потерявшим близких в результате взрыва в Керчи

Информацию о взрыве в колледже Керчи доложили Владимиру Путину по линии разных служб. Данные по жертвам постоянно уточняются постоянно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва", — цитирует РИА Новости слова Пескова.

Путин также дал поручение ФСБ, другим ведомствам и следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего.

"Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов", — сказал Песков.

По предварительным данным, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в колледже погибли 10 человек, пострадали около 50.

Здание обследуют взрывотехники, работает штаб НАК. На место трагедии прибыли подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.