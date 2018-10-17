Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

Полиция разбирается в причинах драки, в результате которой пострадала солистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова. Она вступилась за своего соседа-пенсионера. Неизвестные люди предъявили права на долю его жилплощади и бесцеремонно заняли одну из комнат. Очередная стычка с незваными гостями закончилась потасовкой.

Сиди дома, работай и не суетись: эту записку много лет назад Александру Павловичу Кулыгину написала его любимая супруга Нелли Корнеева, заслуженная артистка РСФСР.

- 14 февраля, тяжело болея много лет, она умерла.

У супруги композитора, музыка которого украшает спектакли московских театров, осталась дочь от первого брака. Она унаследовала 1/8 квартиры и подарила половину от своей доли юристу Екатерине Кляйман.

- Оскорблять и издеваться над заслуженным человеком! Знайте свои границы!

Екатерина Кляйман пришла со своим якобы мужем. Семейная чета заявила: мол, хотят продать композитору свою долю, а для этого нужно оценить помещение. Пенсионер дал им ключи, но тут же в его квартире появились чужие вещи.

Общая площадь квартиры Александра Павловича — 86 квадратных метров. Три комнаты, небольшая столовая, кухня и коридор. 1/16, на которую претендуют новые соседи — это 5,6 квадратных метра.

"Тактика их действий очень напоминает действия квартирных рейдеров, которые такими действиями хотят фактически вынудить владельца большей части доли продать ее по заниженной цене", — говорит адвокат Станислав Рыбчинский.

Адвокат сменил замки на входной двери Александра Павловича, но незваные гости стали жить в коридоре. На помощь композитору пришли соседи — по очереди дежурили у его квартиры. Солистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова пыталась поговорить с захватчиками. В результате ее жестоко избили.

"Они меня повалили на пол, начали бить ногами, я не помню, кто именно меня бил, но на тот момент их здесь находилось четверо", — рассказывает она.

"В результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения. По данному факту проводится проверка", — сообщил дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД России по г. Москве Михаил Миськов.

После инцидента с избиением певицы новые соседи пока не появляются.

- Боитесь, что они могут вернуться?

- Конечно! Каждую секунду!

Екатерина Кляйман за свои пять метров запросила у композитора 10 миллионов рублей — это чуть меньше стоимости всей квартиры. Сейчас композитор готовит исковое заявление, и теперь на столе рядом с роялем, помимо нот и фотографий — листок с номерами телефонов полицейских.