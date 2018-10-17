Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

В связи со взрывом в керченском колледже открыта горячая телефонная линия: 8 (3652) 55-09-05.

По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, в здании колледжа сработало взрывное устройство. В результате ЧП на месте погибли 10 человек, еще около 5- получили различные травмы и ранения.

В настоящее время здание обследуют взрывотехники. На место уже прибыли подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Соболезнования родственникам погибших уже выразил президент России Владимир Путин. Он также поручил правоохранительным органам немедленно установить причины произошедшего.