Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 октября 201814:34

Запрет физических наказаний детей снижает уровень насилия в обществе

Global Look Press

Команда ученых из США, Израиля и Канады провела исследование, в ходе которого выяснила, что в странах, где действует запрет на физические наказания детей, уровень насилия в обществе значительно ниже, чем там, где бить малышей за провинности считается нормальным, сообщает BMJ Open.

Исследовали обработали данные опросов, которые проводились среди 400 тысяч жителей 88 стран с 2003-го по 2014-й год. Возраст участников проекта составил от 11 до 25 лет.

В каждом случае ученые учитывали законы тех или иных стран, связанные с физическими наказаниям: в одних они были запрещены полностью, в других частично, в третьих не регулировались.

Оказалось, что мальчики привыкают решать споры на кулаках втрое чаще в тех государствах, где физические наказания допустимы (к примеру, в Марокко и Зимбабве). В странах же, где бить детей запрещено законом (Германия, Швеция, Тунис), уровень насилия ниже на 58 процентов.

Исследователи считают, что любое насилие провоцирует еще большее насилие.

 

Сейчас

15:29

Россия и Египет заключили договор о стратегическом сотрудничестве

15:10

Жертвами теракта в Керчи стали 18 человек, более 40 ранено

14:40

Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 13 человек

14:27

По факту взрыва в Керчи СК возбудил дело о терроризме

14:17

В Керчи открылась горячая линяя

13:36

НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

12:56

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Жертвами теракта в Керчи стали 18 человек, более 40 ранено

Жертвами теракта в Керчи стали 18 человек, более 40 ранено

6 минут назад
Обнаружено тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи

Обнаружено тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи

26 минут назад
"Здесь стреляли в людей": очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Керчи

"Здесь стреляли в людей": очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Керчи

1 час назад
НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

НАК: в керченском колледже произошел взрыв неустановленного устройства

1 час назад
Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

51 минута назад
"Как в Беслане": директор керченского колледжа рассказала про теракт

"Как в Беслане": директор керченского колледжа рассказала про теракт

1 час назад
Теракт в колледже. Прямая трансляция из Керчи

Теракт в колледже. Прямая трансляция из Керчи

1 час назад
Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

16.10.2018 11:40
Взрыв в колледже услышала вся Керчь

Взрыв в колледже услышала вся Керчь

2 часа назад
12 153
Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

1 час назад
Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

2 часа назад
СМИ: журналиста пытали, обезглавили и расчленили на глазах саудовского консула

СМИ: журналиста пытали, обезглавили и расчленили на глазах саудовского консула

3 часа назад
Официальная премьера BMW X7: все подробности о флагмане и российские цены!

Официальная премьера BMW X7: все подробности о флагмане и российские цены!

14 часов назад
Диспетчеризация корпоративного транспорта

Диспетчеризация корпоративного транспорта

2 часа назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

2 часа назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

21 час назад
СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

12 минут назад
Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

31 минута назад
Аксенов объявил в Керчи трехдневный траур

Аксенов объявил в Керчи трехдневный траур

36 минут назад
Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

36 минут назад
Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

1 час назад
В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

2 часа назад
Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

2 часа назад
Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

3 часа назад
Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

3 часа назад
"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

4 часа назад
Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

4 часа назад
Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

4 часа назад
Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

5 часов назад
Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

5 часов назад
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

5 часов назад
В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

5 часов назад
Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

5 часов назад
Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

6 часов назад
В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

6 часов назад
Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

7 часов назад
От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

7 часов назад
На пешеходном переходе в Барнауле водитель автомобиля сбил мать с ребенком

На пешеходном переходе в Барнауле водитель автомобиля сбил мать с ребенком

7 часов назад
20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

8 часов назад
Авиация Израиля бомбит сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Авиация Израиля бомбит сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

8 часов назад
Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

9 часов назад
В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

10 часов назад
Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

11 часов назад
В доме напавшего на полицейских в США было найдено около 130 единиц оружия

В доме напавшего на полицейских в США было найдено около 130 единиц оружия

11 часов назад
В Якутии продолжаются поиски пропавшего в результате ЧП на Алдане

В Якутии продолжаются поиски пропавшего в результате ЧП на Алдане

12 часов назад
Заместителя главы внешней разведки Украины обвиняют в государственной измене

Заместителя главы внешней разведки Украины обвиняют в государственной измене

13 часов назад
В Канаде легализовали марихуану в рекреационных целях

В Канаде легализовали марихуану в рекреационных целях

13 часов назад
США проводят расследование в связи с гибелью американского пилота на Украине

США проводят расследование в связи с гибелью американского пилота на Украине

14 часов назад
Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

14 часов назад
В Санкт-Петербурге 70 кг содержащих ртуть отходов вывезено с места отравления детей

В Санкт-Петербурге 70 кг содержащих ртуть отходов вывезено с места отравления детей

15 часов назад
Международная коалиция не признает свою вину в гибели мирных жителей Сирии

Международная коалиция не признает свою вину в гибели мирных жителей Сирии

15 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Мужчина съел мозг белки и умер

Мужчина съел мозг белки и умер

3 часа назад