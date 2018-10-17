Тема:
Теракт в Керчи 9 минут назад
17 октября 201814:37
По факту взрыва в Керчи СК возбудил дело о терроризме
По факту взрыва в керченском политехническом колледже следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", передает ТАСС.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в настоящее время на месте ведут работу специалисты-взрывотехники, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.
Следователи СК России, ФСБ и МВД приступили к допросу свидетелей и очевидцев, видео с камер наблюдения изучается.
Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 10 человек, около 50 -получили травмы различной степени тяжести.
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