По факту взрыва в Керчи СК возбудил дело о терроризме

По факту взрыва в керченском политехническом колледже следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в настоящее время на месте ведут работу специалисты-взрывотехники, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

Следователи СК России, ФСБ и МВД приступили к допросу свидетелей и очевидцев, видео с камер наблюдения изучается.

Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 10 человек, около 50 -получили травмы различной степени тяжести.