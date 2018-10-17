"Здесь стреляли в людей": очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Керчи

Пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже эвакуировали на маршрутках и попутных машинах — четырех прибывших карет скорой помощи не хватило для вывоза всех получивших ранения. Одним из первых оказавшийся на месте трагедии местный житель рассказал об увиденном.

"Увозили на общественном транспорте, увозили на маршрутках, на автобусе, в скорых по два-три человека. Детей и сотрудников (колледжа). Я услышал хлопок и выстрелы, когда подбежал, увидел людей без ног и без рук. Внизу был взрыв, а наверху… Здесь стреляли в людей", — рассказал Сергей.

Версию о теракте подтвердила и директор колледжа Ольга Гребенникова. По ее словам, в здании ворвались люди, бегали, бросали взрывные пакеты, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех.

НАК ранее сообщил, что в колледже сработало неустановленное взрывное устройство. По последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, более 40 получили ранения. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

В настоящее время к месту прибыли бронетранспортер и армейские грузовики — солдаты должны помочь в разборе завалов в здании учебного учреждения.