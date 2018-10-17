Тема:
Химия 22 минуты назад
Химики экспериментально подтвердили существование голубого фосфора
Фосфор был открыт гамбургским алхимиком Хеннигом Брандом в 1669 году: учёный пытался отыскать философский камень, а получил светящееся в темноте вещество. Примерно в то же время другие исследователи, независимо от Бранда, также получили и описали фосфор.
С тех пор это простое вещество (то есть состоящее из атомов одного химического элемента) изучают многие специалисты. И продолжают совершать удивительные открытия.
Так, команда исследователей из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца сообщила об открытии новой аллотропной модификации – голубого фосфора.
Поясним, что ранее химикам было известно четыре устойчивых аллотропных модификации фосфора – белый, красный, чёрный и металлический. Иногда также выделяют жёлтый фосфор, подразумевая неочищенный белый.
О существовании ещё одной экзотической модификации – голубого фосфора (blue phosphorus) – учёные лишь строили гипотезы. Подтвердить их предположения помогли эксперименты по картированию электронной зонной структуры, которые проводились на немецком синхротроне BESSY-II.
Химики поясняют, что аллотропные модификации фосфора обладают разными свойствами. К примеру, белый является токсичным и легко воспламеняется, поэтому часто используется в производстве взрывчатых веществ. Ядовитость красного фосфора в тысячи раз ниже, его применяют в производстве спичек: "тёрочная" поверхность коробков покрыта составом на основе этого вещества. Чёрный фосфор – наиболее термодинамически стабильная и химически наименее активная форма, её начинают всё шире применять в производстве электроники и даже называют "новым кремнием".
В 2014 году учёные из Мичиганского университета в США выполнили модельные расчёты, подтвердившие, что голубой фосфор также должен быть стабильным и теоретически может быть эффективным полупроводником, как чёрный фосфор и графен. В этой модификации атомы фосфора по расположению в решётке напоминают соты, подобно атомам углерода в том же графене.
Спустя два года химикам удалось получить стабильный голубой фосфор на золотой подложке путём испарения. Но на тот момент полученное вещество не было идентифицировано. Лишь недавно немецкие специалисты установили, что оно действительно является тем самым голубым фосфором.
Команда использовала метод фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением, чтобы изучить распределение электронов в валентной зоне и установить нижний предел запрещённой зоны для изучаемого вещества.
В результате исследователи обнаружили, что атомы в нём располагаются не независимо от золотой подложки, а пытаются "отрегулировать" своё положение относительно атомов золота (как показано на главной иллюстрации). Это немного искажает решётку, напоминающую соты, и, соответственно, влияет на поведение электронов голубого фосфора.
Уточняется, что верхний предел валентной зоны в целом согласовался с ранее полученными моделями, но был немного сдвинут. (Все эти данные нужны химикам и физикам, чтобы описать полупроводниковые свойства новой аллотропной модификации фосфора.)
В частности, ширина валентной зоны полученного вещества составляет не менее двух электронвольтов. Это в семь раз больше, чем у чёрного фосфора, что может стать огромным плюсом для учёных, которые работают над созданием электроники нового поколения, поскольку при таких показателях полупроводник сможет работать при более высоких напряжении и температуре.
"До сих пор исследователи в основном использовали чёрный фосфор для отслаивания атомарно тонких слоёв. Они также демонстрируют обширную полупроводящую запрещённую зону, но не обладают сотовой структурой голубого фосфора и, прежде всего, не могут быть выращены непосредственно на подложке.
Наша работа не только раскрывает все свойства этого нового двумерного аллотропа как материала, но и подчёркивает влияние подложки на поведение электронов в голубом фосфоре, что является важным параметром для любого применения в оптоэлектронике", — рассказывает ведущий автор работы профессор Оливер Радер (Oliver Rader).
По его мнению, открытие и дальнейшее изучение голубого фосфора открывает новые перспективы для оптоэлектроники.
Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Nano Letters.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как чёрный фосфор поможет улучшить оптические коммуникации, а также о возможном космическом происхождении одного из ключевых элементов, которые были необходимы для зарождения жизни на Земле.
Ранее по теме
-
Новая разработка химиков МГУ поможет выявлять поддельные соки быстрее и дешевле8 суток назад
-
Химики из России придумали тормоза для молекулярных машин4 месяца назад
-
Кофеин помог создать жевательные биогели для доставки лекарств5 месяцев назад
-
Химики придумали, как из коровьего и слоновьего навоза сделать бумагу6 месяцев назад
-
Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей6 месяцев назад
-
Разработка российских химиков поможет уменьшить процент отторжения имплантатов8 месяцев назад
Сейчас
Россия и Египет заключили договор о стратегическом сотрудничестве
Картина дня
-
Появилось фото подозреваемого в совершении теракта в Керчи
- Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 13
- Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Керчи
- Катастрофа Су-27: названо имя одного из погибших пилотов
- Кокорин признался в оскорблении Пака по национальному признаку
Самое читаемое
-
В Москве избили известную певицу
- У дочери Марьянова нашелся родной отец: что еще скрывает вдова актера
- Школьную площадку застелили покрытием с ртутью, дети попали в больницу
- Журналиста пытали, потом расчленили и тело зарыли в саду
- Торопившийся в Шереметьево водитель разогнал машину до 300 км/ч
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Россия в августе сократила вложения в гособлигации США почти на $1 млрд
- Долговой айсберг КНР: сколько триллионов скрыто от глаз наблюдателей?
- "Следуйте за мечтой!" Итоги акселератора "АйТеко" в Сколкове
- BlackRock: США и Китай могут начать финансовую войну
- Славные дни сланцевой добычи в США сочтены
- "Роскачество" предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку: насколько это опасно на самом деле
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00
-
Порошенко расплатился Андреевской церковью
- Геополитический детектив с исчезновением журналиста
- Арестованы семь хирургов-мошенников
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Платформу "Карачарово" объединили со станцией МЦК "Нижегородская"
- Карту "Тройка" можно будет пополнять в банкоматах в столичном метро
- Музей Востока празднует 100-летие: чем удивляют посетителей?
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
- Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков
- Создана самая быстрая в мире камера
- Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"