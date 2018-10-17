Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

Генерал-майор внутренней службы Валерий Грибакин назначен официальным представителем Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом средствам массовой информации сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Меликов представил журналистам нового советника главы ведомства и подчеркнул, что Грибакин имеет большой опыт работы с прессой, и теперь именно он будет давать комментарии и разъяснения СМИ по всем вопросам, связанным с Федеральной службой войск национальной гвардии России.

48-летний Грибакин в 1987 году окончил Киевское суворовское военное училище, в 1987 поступил в Ленинградское высшее военно-политическое училище им Ю.В. Андропова, которое окончил в 1991 году. Он является кандидатом политических наук, защитив диссертацию на тему "Информационное обеспечение антитеррористической деятельности РФ", член союза журналистов России.

Проходил службу в органах МВД. В годы работы Рашида Нургалиева на посту министра внутренних дел, Грибакин возглавлял управление информации и общественных связей министерства внутренних дел России.

До своего нынешнего назначения являлся официальным представителем ФГУП "Охрана" Росгвардии и советником руководителя этого подразделения.