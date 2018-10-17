Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 13 человек

В Следственном комитете РФ сообщили о том, что число жертв теракта в колледже в Керчи, увеличилось до 13 человек. Ранены около пятидесяти. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Большая часть из них – подростки, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ.

Все пострадавшие при взрыве уже отправлены в больницы. В местной администрации ТАСС сообщили, что под завалами людей нет.

К месту трагедии из Москвы в Керчь бортом Ил-76 будут доставлены 23 медработника и пять психологов.

В НАК ранее сообщили о подрыве неустановленного взрывного устройства. В СК возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".

Президент России выразил соболезнование родственникам всех погибших и дал поручение ФСБ и другим ведомствам принять незамедлительные меры по установлению причин трагедии.

Ранее о происходившем в керченском политехническом колледже в районе полудня 17 октября рассказали очевидцы и директор колледжа.