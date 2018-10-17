Появилось фото подозреваемого в совершении теракта в Керчи

Камеры наблюдения запечатлели молодого человека, подозреваемого в совершении теракта в керченском колледже. Фото предполагаемого злоумышленника опубликовал паблик Mash.

Напомним, что днем в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Представитель Следственного комитета заявил о том, что по факту произошедшего возбуждено дело по статье "Террористический акт". По данным следствия, в качестве поражающих элементов взрывного устройства использовались металлические предметы.

Информацию о взрыве в колледже Керчи доложили Владимиру Путину по линии разных служб. Данные по жертвам постоянно уточняются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва", — цитирует РИА Новости слова Пескова.

В связи со взрывом в керченском колледже открыта горячая телефонная линия: 8 (3652) 55-09-05.

По последним данным, в результате ЧП погибло 13 человек, еще около 50 получили травмы и ранения. Точные данные о пострадавших обновляются.