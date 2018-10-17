Обнаружено тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи

Тело подозреваемого в совершении теракта в Керчинском политехническом колледже обнаружили при разборе завалов на втором этаже учебного заведения, в библиотеке, сообщает телеграм-канал "112".

Ранее появились фотографии предполагаемого террориста с дробовиком в руках. По предварительной версии, это местный житель Владислав Р. 2000 года рождения, он был студентом четвертого курса колледжа. В здание он зашел в толстовке, оставил в столовой рюкзак, а уже после стрельбы переоделся, поднялся на второй этаж и свел счеты с жизнью.

По последним данным, жертвами стрельбы и взрыва стали 18 человек, в основном студенты, около 50 получили ранения. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. В Крыму объявлен трехдневный траур.