Жертвами теракта в Керчи стали 18 человек, более 40 ранены

Число жертв теракта в керченском политехническом колледже выросло до 18 человек, различные ранения получили 40 пострадавших. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который в настоящее время находится на месте трагедии.

Взрывное устройство сработало в столовой колледжа сегодня утром. Кроме того преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

В совершении теракта подозревается 22-летний студент четвертого курса этого же колледжа. После совершения убийств он покончил с собой. Его тело уже найдено при разборе завалов на втором этаже учебного заведения. На месте работают подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

В Крыму объявлен трехдневный траур.