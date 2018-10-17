Глава "Твиттера" рассказал, как ему удается все успевать

Генеральный директор компании "Твиттер" Джек Дорси рассказал подписчикам своего микроблога о том, как ему удается управлять столь крупной фирмой и при этом не забывать про личную жизнь. Многим советы американца, возможно, помогут.

По словам Дорси, каждое утро он начинает с того, что составляет список дел, которые нужно делать и тех, что стоит избегать. Гендиректор "Твиттера" признается, что каждый вечер пересматривает список дел и переносит ряд позиций из "ненужного" списка в "нужный".

A practice I’ve been using off and on for years: every morning I write a checklist of work I intend to do today, and work I won’t do today. Focused on more strategic efforts rather than calendar stuff. I check off the “won’t do” before sleep (and eventually move them up to “do”). pic.twitter.com/tm5vrqPXvv — jack (@jack) 17 октября 2018 г.

Актуальный список дел Джека Дорси выглядит так:

Надо сделать:

Медитация;

Инфракрасная сауна;

Тренировка;

Опубликовать в "Твиттере" вопрос, чтобы узнать что-то новое;

Прочесть: книга «Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World»;

Написать: Square — это экосистема из...;

Написать: заметку об обеде в ресторане Caviar;

Посчитать: показатели Твиттера;

Следить: обсуждение Proposition C — налоговой системы в Лос-Анджелесе.

Не надо:

Алкоголь;

Решать: оперативные задачи команды;

Писать: пост с рассказом о производительности;

Писать: пост о рабочих принципах.

Ежедневные вопросы: