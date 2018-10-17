Эксперты "ПОРА" обсудили применение искусственного интеллекта в Арктике

16 октября 2018 года в офисе Экспертного центра "ПОРА" состоялся дискуссионный клуб на тему "Применение систем искусственного интеллекта в условиях нового этапа освоения Арктики". Модератором выступил член президиума Координационного совета по развитию Северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей, кандидат экономических наук, профессор РАЕ Александр Федотовских, со-модератором – координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий.

Эксперты обсудили проблемы и возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в Арктической зоне России. Основным поводом для встречи стала презентация и обсуждение итогов научно-практического исследования "Применение систем искусственного интеллекта в условиях нового этапа освоения Арктики", реализованного Союзами промышленников и предпринимателей Арктической зоны РФ при поддержке Экспертного центра "ПОРА".

Руководитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта, советник Dentons, старший научный сотрудник ИГП РАН, кандидат юридических наук Андрей Незнамов обозначил юридический взгляд на проблемы регулирования искусственного интеллекта. Ключевые вопросы: определение ИИ, необходимость и принципы регулирования. Невозможно привести однозначное определение искусственного интеллекта, так как для каждой конкретной области оно будет разным. Однако, по мнению эксперта, отсутствие правового регулирования искусственного интеллекта может привести к гигантским социально-экономическим последствиям. Существует четыре уровня регулирования: частная инициатива, саморегулирование, национальное и наднациональное регулирование. Проблема возникает именно с регулированием искусственного интеллекта в Арктике, так как сама территория имеет неопределенный правовой статус.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская привела статистику развития робототехники в России и мире. Плотность роботизации в России в десятки раз ниже, чем в других развитых странах. При этом 61% это профессиональные роботы, а 39% – персональные. Вопреки распространенному мнению, что роботизация в будущем лишит многих людей работы, увеличение производства роботов и необходимость разработки программного обеспечения для них, напротив, создают потребность в дополнительных рабочих местах.

Директор НИИ МИВАР, доктор технических наук, профессор кафедры ИУ-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана Олег Варламов представил трехмерную модель искусственного интеллекта, состоящую из 45 качеств (уровней). Все 45 уровней необходимо развивать для создания сверх-интеллектуального искусственного интеллекта, в частности следующие уровни: общетеоретический, конструктивный, моделирования мышления, понимание образов, АСУ, систематической обработки текста. По мнению эксперта, параллельное развитие всех этих качеств позволит решить существующую проблему полно-переборного логического вывода у роботов. Также появится возможность обучать роботов, так как они смогут накапливать и обрабатывать большие объемы информации. Арктика является прекрасной площадкой для внедрения искусственного интеллекта и роботизации многих сфер деятельности, поскольку жизнеобеспечение человека в суровых климатических условиях очень затратно.

Председатель Совета директоров ЗАО ЦНИИ "Волна" Сергей Мосиенко рассказал про разработку беспилотного авиационного комплекса дальнего радиолокационно-оптического дозора. Данный комплекс поможет решить проблему мониторинга условий судоходства в Арктике, а благодаря специальным сенсорам сможет предоставлять прогноз погоды, дальность видения до 30 километров и обеспечивать связь наземного мобильного пункта управления с кораблями и подводными лодками.

Руководитель отделения нейрокогнитивных наук и интеллектуальных систем НИЦ "Курчатовский институт", вице-президент Российской ассоциации искусственного интеллекта, кандидат технических наук, доцент Валерий Карпов предложил разработку дистанционно управляемых систем вместо полностью автономных средств ИИ. Такие системы предполагают наличие оператора, контролирующего процесс группового взаимодействия нескольких транспортных средств друг с другом.

Директор Научно-координационного совета Центр науки и технологий искусственного интеллекта МФТИ (ГУ), вице-президент Российской ассоциации нейроинформатики, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник РАН Сергей Шумский отметил необходимость подготовки кадров для экономики нового уклада в рамках гонки стран мира за ИИ. Также следует обобщить мировой опыт применения ИИ во всех областях и создать центр с единым реестром.

Руководитель центра экспертизы в государственном секторе компании SAP C.I.S. Дмитрий Калугин представил концепцию цифрового предприятия, основанную на прикладном ПО, цифровой платформе и умных технологиях.

Менеджер по развитию бизнеса компании "Аврора Роботикс" Владимир Грошев продемонстрировал разработки мобильных технологий для транспортный средств и отметил, что хорошо разработанное программное обеспечение и необходимый набор сенсоров помогут решить много проблем в АЗРФ, в частности обеспечить бесперебойное снабжение труднодоступных регионов.

В заключении мероприятия Александр Стоцкий, Александр Федотовских и Алиса Конюховская объявили о подписании соглашения для дальнейшего сотрудничества в сфере развития роботизации и искуственного интеллекта в Арктической зоне России между Экспертным центром "Проектный офис развития Арктики (ПОРА)", Союзом промышленников и предпринимателей Арктической зоны РФ и Национальной ассоциацией участников рынка робототехники.