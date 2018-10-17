СК: расстрел в колледже устроил 18-летний студент 4-го курса

Устроивший стрельбу и взрыв в керченском колледже молодой человек оказался студентом 4 курса заведения 18-летним Владиславом Росляковым, он покончил с собой.

Об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, тело Рослякова с огнестрельным ранением было найдено в одном из помещений учебного заведения.

Петренко подчеркнула, что следствие предварительно предполагает, что парень вначале расстрелял находящихся в колледже людей, а затем покончил с собой.

Она сообщила, что на месте преступления продолжает работать следственно-оперативная группа, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

17 октября 18 учащихся и педагогов политехнического колледжа в Керчи были убиты, еще около 50 — ранены в результате стрельбы и подрыва в столовой колледжа взрывного устройства.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт", которое позднее переквалифицировано на статью "убийство".