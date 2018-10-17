Анастасия Павлюченкова прошла в третий круг Кубка Кремля

В Москве набирает ход традиционный теннисный турнир Кубок Кремля. В третий круг соревнований пробилась Анастасия Павлюченкова, победившая гречанку Валентини Грамматикопулу.

Анастасия Павлюченкова должна была играть с первой ракеткой мира Симоной Халеп. Но румынка из-за травмы снялась с турнира и была заменена Валентини Грамматикопулу. В первом сете гречанка оказала Павлюченковой серьезное сопротивление. Анастасия выиграла партию с результатом 7:5. Зато во втором сете россиянка не отдала ни одной подачи – 6:0.

Анастасия вышла в четвертьфинал. Ее соперница определится в матче между Дарьей Касаткиной и француженкой Ализе Корне.