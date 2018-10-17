Тема:

Массовое убийство в Керчи 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
17 октября 201816:07

Регистратор записал момент взрыва в Керчи

Екатерина Кейзо/ТАСС

Семнадцать человек пали от рук студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в учебном заведении, сообщает СКР. Камера регистратора запечатлела громкий хлопок в здании.

Порог колледжа увлекавшийся химией студент переступил около 11:30 — он пронес с собой рюкзак с неизвестным взрывным устройством и купленный неделю назад дробовик 12-го калибра. Сработали ли рамки металлоискателя, остается неизвестным — по предварительной версии, Росляков прошел в толпе однокурсников, так что вахтерша могла не обратить внимание на предупреждающий сигнал.

 

Огонь 18-летний молодой человек открыл на втором этаже: по словам очевидцев, он не прятался, а шел по коридору и стрелял во всех попадавшихся на его пути.

"Вика, у нас взорвали политех. В нас стреляли, мы начали бежать, прыгать в окна. Мы бежали, а дети просто лежали. Я сейчас дома, нас какой-то мужчина отвез домой", — рассказала одна из студенток.

Спустившись вниз, Росляков устроил взрыв в столовой, после чего поднялся в библиотеку и застрелился. Представленные кадры свидетельствуют о том, что хлопок был довольно мощный — взрывной волной выбило все оконные рамы в столовой.

На месте трагедии следователи обнаружили тела 17 жертв стрелка. "Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении СКР.

Число пострадавших превысило 50 человек, 39 из них находятся в больнице. Врачи борются за жизнь шестерых пациентов, состояние еще восьмерых оценивается как крайне тяжелое.

СКР переквалифицировал уголовное дело со статьи "Терроризм" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Ранее по теме

Сейчас

17:04

Керчь: число погибших выросло до 19

16:50

Самолет с Меланьей Трамп на борту задымился и вынужденно сел

16:17

Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

15:45

СК: расстрел в колледже устроил 18-летний студент 4-го курса

15:40

Дело о бойне в Керчи переквалифицировано с "Теракта" на "Убийство"

15:29

Россия и Египет заключили договор о стратегическом сотрудничестве

15:10

Жертвами теракта в Керчи стали 18 человек, более 40 ранено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Регистратор записал момент взрыва в Керчи

Регистратор записал момент взрыва в Керчи

1 час назад
Дело о бойне в Керчи переквалифицировано с "Теракта" на "Убийство"

Дело о бойне в Керчи переквалифицировано с "Теракта" на "Убийство"

1 час назад
Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

37 минут назад
СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

1 час назад
Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

2 часа назад
Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

2 часа назад
"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

50 минут назад
Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

16.10.2018 11:40
В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

3 часа назад
Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

3 часа назад
Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

4 часа назад
От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

9 часов назад
Официальная премьера BMW X7: все подробности о флагмане и российские цены!

Официальная премьера BMW X7: все подробности о флагмане и российские цены!

16 часов назад
Диспетчеризация корпоративного транспорта

Диспетчеризация корпоративного транспорта

4 часа назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

4 часа назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

22 часа назад
Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

40 минут назад
Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

41 минута назад
Twitter начал банить пользователей за игровой мем

Twitter начал банить пользователей за игровой мем

42 минуты назад
Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

52 минуты назад
Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

2 часа назад
Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

3 часа назад
Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

3 часа назад
Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

4 часа назад
Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

4 часа назад
Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

5 часов назад
"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

5 часов назад
Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

6 часов назад
Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

6 часов назад
Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

6 часов назад
Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

7 часов назад
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

7 часов назад
В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

7 часов назад
Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

7 часов назад
Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

7 часов назад
В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

7 часов назад
Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

8 часов назад
На пешеходном переходе в Барнауле водитель автомобиля сбил мать с ребенком

На пешеходном переходе в Барнауле водитель автомобиля сбил мать с ребенком

9 часов назад
20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

9 часов назад
Авиация Израиля бомбит сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Авиация Израиля бомбит сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

10 часов назад
Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

10 часов назад
В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

11 часов назад
Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

13 часов назад
В доме напавшего на полицейских в США было найдено около 130 единиц оружия

В доме напавшего на полицейских в США было найдено около 130 единиц оружия

13 часов назад
Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

16 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Мужчина съел мозг белки и умер

Мужчина съел мозг белки и умер

5 часов назад