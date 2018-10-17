Регистратор записал момент взрыва в Керчи

Семнадцать человек пали от рук студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в учебном заведении, сообщает СКР. Камера регистратора запечатлела громкий хлопок в здании.

Порог колледжа увлекавшийся химией студент переступил около 11:30 — он пронес с собой рюкзак с неизвестным взрывным устройством и купленный неделю назад дробовик 12-го калибра. Сработали ли рамки металлоискателя, остается неизвестным — по предварительной версии, Росляков прошел в толпе однокурсников, так что вахтерша могла не обратить внимание на предупреждающий сигнал.

Огонь 18-летний молодой человек открыл на втором этаже: по словам очевидцев, он не прятался, а шел по коридору и стрелял во всех попадавшихся на его пути.

"Вика, у нас взорвали политех. В нас стреляли, мы начали бежать, прыгать в окна. Мы бежали, а дети просто лежали. Я сейчас дома, нас какой-то мужчина отвез домой", — рассказала одна из студенток.

Спустившись вниз, Росляков устроил взрыв в столовой, после чего поднялся в библиотеку и застрелился. Представленные кадры свидетельствуют о том, что хлопок был довольно мощный — взрывной волной выбило все оконные рамы в столовой.

На месте трагедии следователи обнаружили тела 17 жертв стрелка. "Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении СКР.

Число пострадавших превысило 50 человек, 39 из них находятся в больнице. Врачи борются за жизнь шестерых пациентов, состояние еще восьмерых оценивается как крайне тяжелое.

СКР переквалифицировал уголовное дело со статьи "Терроризм" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".