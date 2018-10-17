Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле снят с поста. В отношении Мухаммада аль-Атаиби на родине начато расследование. Это связано с расследованием исчезновения журналиста Джамаля Ханогги.

Хашогги работал обозревателем американского издания The Washington Post, напоминает "Интерфакс". 2 октября он приехал в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы о разводе. Но из консульства он больше не вышел.

Турция начала расследование в связи с пропажей журналиста. В руках полиции оказалась запись пыток журналиста сотрудниками саудовских спецслужб. Ее удалось получить, благодаря синхронизации электронных часов Хашогги и мобильного телефона, который он оставил своей турецкой подруге. На записи хорошо различим голос генконсула Саудовской Аравии, который принимал участие в экзекуции.

Хашогги был приглашен в консульстве в кабинет Мухаммада аль-Атаиби. Здесь его ждали два сотрудника спецслужб. Они пытали его, а затем отрубили ему голову. Дипломат пытался увещевать сотрудников саудовских спецслужб, чтобы они делали это где-то в другом месте. Но ему пригрозили расправой на родине, если он будет возражать.

В день исчезновения Хашогги в Стамбул прилетела делегация из Саудовской Аравии. В ее составе были представители королевской гвардии и разведки. Четверо из прилетевших ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана ас-Сауда в заграничных поездках.

В Эр-Рияде любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста отвергают.