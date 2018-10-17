"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

Сегодня утром, 17 октября, самолет "Сочи — Москва" вынуждено приземлился в аэропорту Краснодара из-за пьяного пассажира.

Мужчина в невменяемом состоянии агрессивно себя вел, нецензурно ругался и категорически отказывался выполнять любые требования экипажа, создавая угрозу безопасности полета.

Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке. В Краснодаре 35-летнего дебошира высадили и отдали в руки сотрудников правоохранительных органов, которые, в свою очередь, поместили нетрезвого мужчину комнату административно задержанных граждан.

Позже МВД России опубликовало короткое видео, красочно демонстрирующее состояние задержанного мужчины — дебошир спокойно лег на пол, попросил что-нибудь мягкое под голову и распорядился: "Утром разбудите". Затем нарушитель пробурчал что-то невнятное про стюардессу и мирно уснул.