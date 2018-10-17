Появилось видео столкновения фуры и автобуса, где пострадали семь человек

В сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовика и пассажирского автобуса, произошедшего утром в минувший понедельник, 15 октября, неподалеку от села Горяйново в Рыбновском районе Рязанской области.

По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, водитель автобуса решил совершить левый поворот и сбросил скорость. В этот момент в него сзади врезалась фура с грузом апельсинов под управлением 42-летнего жителя Санкт-Петербурга, не сумевшего объехать маршрутное транспортное средство.

Изначально сообщалось о двух пострадавших пассажирах автобуса. Однако впоследствии Минздрав Рязанской области обнародовал уточненные сведения, согласно которым за медицинской помощь обратились семь человек.

"Фельдшерская бригада оперативно прибыла на место дорожно-транспортного происшествия и оказала необходимую медицинскую помощь двум пострадавшим. Еще двоих скорая доставила в областную клиническую больницу. Им также была оказана амбулаторная медпомощь и далее люди были отпущены домой. Позже к хирургу на амбулаторный прием в районную больницу обратились еще двое, им была оказана медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.

Один из травмированных – 17-летний молодой человек, был госпитализирован.