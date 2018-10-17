"Реал" выступил против матча "Барселоны" в США

Мадридский "Реал" решил опротестовать проведение матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в США. Боссы мадридцев не согласны с решением руководства Королевской федерации футбола Испании о проведении матча на нейтральной территории.

"Реал" не может согласиться на то, чтобы даже один поединок испанского чемпионата проводился на нейтральной территории, — говорится в заявлении "Королевского клуба", которое приводит FootballHD. – Мы удивлены позицией организации и такому запросу".

Напомним, что руководители федерации намерены ранее выразили намерение провести ряд матчей национального первенства в странах Северной Америки для увеличения интереса к испанскому футболу. Однако в "Реале" полагают, что альтернативой могут послужить трансляции матчей Ла Лиги по центральным каналам для максимального охвата аудитории.