Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

Пассажирский лайнер, на борту которого находилась супруга президента США Дональда Трампа Мелания, задымился и срочно сел через 10 минут после взлета. Как рассказали журналисты, летевшие тем же рейсом, им выдали мокрые полотенца, чтобы закрыть ими головы, если дым усилится, сообщает CNN.

В итоге самолет приземлился на авиабазе Эндрюс, недалеко от Вашингтона. Причина, скорее всего, — незначительная техническая неисправность, заявили в Белом доме. Никто не пострадал.