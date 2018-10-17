Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

На встрече в Сочи президенты России и Египта обсудили вопрос возобновления в полном объеме авиасообщения между странами, в том числе и рейсы на курорты Красного моря – Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Владимир Путин напомнил, что прямые регулярные рейсы из Москвы в Каир были возобновлены с апреля. Что же касается популярных у россиян туристических направлений, Путин сказал: "Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам".

Президент России также отметил усилия, которые прилагает Каир для того, чтобы повысить уровень безопасности транспортных узлов, передает РИА Новости.

Советник по транспорту руководителя главы Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин после этого сообщение отметил, что полноценное открытие чартерного авиасообщения с курортами Египта стало бы особенно актуальным накануне зимнего сезона.

Он отметил, что аналога этому удобному и экономичному туристическому направлению для россиян нет, так что и туристы, и туроператоры хотели бы возобновления прямых чартерных рейсов на курорты Египта.

"Авиакомпании, отельные базы курортов, туроператоры готовы в кратчайшие сроки подготовить полетные программы и предложения в рамках турпакетов на это направление", — сказал Горин.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после того, как в ноябре 2015 года над Синаем произошла катастрофа российского лайнера. На его борту туристы возвращались в Петербург с отдыха в Шарм-эль-Шейхе.

Тогда погибли 224 человека, катастрофа была квалифицирована как теракт, ответственность за который взяла на себя организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).