Керчь: число погибших выросло до 19

Число жертв расстрела в политехническом колледже Керчи выросло до 19. Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой помощи Сергея Астанкина. Пострадавших от взрыва и стрельбы в здании колледжа 52 человека. Они госпитализированы.

Большинство из пострадавших – это дети. Вначале речь шла о госпитализации 39 человек.

Взрыв и стрельбу в керченском колледже устроил 18-летний четверокурсник Владислав Росляков. 8 сентября он купил ружье. Владислав Росляков после расстрела покончил с собой. Его тело было обнаружено в библиотеке учебного заведения, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. До произошедшего подросток удалил все свои аккаунты в соцсетях.

Вначале было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но затем оно было переквалифицировано по статье "Убийство двух и более лиц общественно опасным образом".

В Крыму после бойни в колледже объявлен трехдневный траур.