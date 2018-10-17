Арсен Венгер не исключил продолжения карьеры в Японии

Французский специалист Арсен Венгер, весной 2018-го года покинувшего лондонский "Арсенал", объявил о своем намерении вернуться в тренерскую профессию. Француз заявил, что приступит к работе в начале 2019-го года.

"Я верю, что начну все по новой с первого января, но сейчас я не знаю, где именно буду работать, — приводит слова Венгера Спорт24.Ru со ссылкой на Squawka. – Я чувствую, что набрался сил, и уже хочу работать. У меня есть варианты с разными ассоциациями, национальными командами, могу поехать в Японию – там нанимают людей со всего мира".

Напомним, что Венгер проработал в "Арсенале" 22 года. В апреле 2018-го года он объявил о том, что покидает лондонский клуб. Сейчас наставником "канониров" является испанец Унаим Эмери.