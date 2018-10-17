Внешность или голос? Самцы птиц могут обладать только одним "талантом"

Серенады павлина – не самая приятная музыкальная партия на свете, а вот его великолепный хвост не имеет себе равных по красоте. Недавно специалистам Оксфордского университета стало интересно, как соблюдается "баланс плюсов и минусов" в мире птиц.

Авторы работы, опубликованной в научном издании Royal Society Proceedings B, напоминают, что половой отбор является эволюционным процессом, формирующим черты, которые животные используют для привлечения партнёра.

Известно, что самцы птиц чаще всего завоёвывают сердца дам в период размножения при помощи пения или красочного оперения.

Кристофер Куни (Christopher Cooney) и его коллеги из Оксфордского университета решили разобраться, каким "талантом" различные виды самцов птиц пользуются чаще всего, дабы привлечь самку.

Они записали песни 518 видов пернатых и сравнили их параметры с качествами оперения. В частности, орнитологи изучили, насколько сильно оперение отличается по цвету между самцами и самками каждого вида (признак того, что половой отбор повлиял на эту черту).

Учёные заметили, что самцы птиц, имеющие по сравнению с самками эффектную "внешность", обычно исполняют менее интересные и более монотонные песни. Другое дело, если самки и самцы одного вида очень похожи друг на друга: в этом случае особи мужского пола выводят более длинные и сложные кантаты.

Пока неясно, почему у птиц развивается лишь одна черта, помогающая им привлекать половых партнёров. Возможная причина кроется в том, что пернатые, обитающие в густых лесах, больше полагаются в вопросе привлечения противоположного пола на песни, нежели на красочное оперение.

Однако анализ Куни не нашёл никакой связи между чертами, помогающими привлекать партнёров, и средой обитания. Так что вопрос остаётся открытым, и будущие исследования помогут найти на него ответ.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других способах обрести пару для продолжения рода. Так, некоторые самцы птиц даже готовы съесть яд для того, чтобы привлечь самку. У селезней же половая конкуренция привела к тому, что они стали отращивать более длинные пенисы.