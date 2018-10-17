На станции переливания крови в Керчи образовалась очередь из доноров

После призыва керченских медиков к горожанам сдавать кровь с отрицательным резус-фактором для пострадавших в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже у входа в местную станцию переливания крови образовалась очередь из доноров, сообщает "Керчь.Инфо".

На кадрах с места видно, что несколько десятков человек провели более часа, дожидаясь возможности сдать кровь для пострадавших от рук 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего в среду днем бойню в родном колледже. По последним данным, жертвами расправы стали 18 человек, сам стрелок свел счеты с жизнью. В больницах находятся более 50 человек.

"Крови с положительным резус-фактором уже достаточно, тогда как биоматериала с отрицательным резус-фактором катастрофически не хватает", — отметила заведующая керченским филиалом станции переливания крови Ирина Фадеева.

Спустя несколько часов на сайте правительства Республики Крым появилось сообщение о том, что все медучреждения, которые принимают пострадавших в Керченском политехническом колледже, обеспечены кровью, ее компонентами, препаратами крови и лекарственными средствами в полном объеме.

Однако число доноров после этого ничуть не сократилось. По словам Фадеевой, пришли даже те, кому еще не подошло время для очередной сдачи. "Кровь забирают несколько медицинских работников, и будут продолжать делать это, пока люди не уйдут", — пообещала она.

Семьи погибших в результате стрельбы в колледже получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие пройдут реабилитацию за счет Фонд социального страхования. В республике объявлен трехдневный траур.