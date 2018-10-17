Карен Хачанов пробился в 1/4 финала Кубка Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов успешно пробился в четвертьфинал престижного турнира Кубок Кремля, который проходит в Москве. В матче второго круга соревнования 26-я ракетка мира обыграл чешского соперника Лукаша Росола по итогам двух сетов.

Встреча против чеха, занимающего 172-ю строчку мирового рейтинга ATP, отнюдь не стала проходной для Хачанова. Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина, а вторая партия ознаменовалась минимальным успехом третьего сеянного со счетом 7:5.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) – Мирза Башич (Босния).