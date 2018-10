Британец научил своего кота разговаривать

Житель британского города Хаддерсфилд по имени Дэвид опубликовал видео, в котором его кот промяукивает слово "hello". Мужчина признался, что специально тренировал любимца. Оказалось, однако, что кот Дэвида не единственный представитель своего вида, кто "умеет говорить", сообщает Sun.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как кот Дэвида издает звуки, напоминающие человеческую речь. За несколько дней пост набрал более 100 тысяч лайков и 100 чуть больше 300 комментариев.

Just got my cat to say “hello.” I don’t waste my Friday nights. pic.twitter.com/LejTgvHes5 — Major (@David_Major) 12 октября 2018 г.

Вскоре другие интернет-пользователи начали хвастаться своими "говорящими" любимцами.

Ниже представлены другие коты, с которыми можно как минимум поздороваться.

pic.twitter.com/JamMhkB9oh — celebrity hider linda barker dressed as a witch (@CMorganforeman) 13 октября 2018 г.

Haha, It's brilliant isn't it. I trained my cat up in the Summer pic.twitter.com/qU4LpOv74w — Kyrrion (@Kyrrion) 13 октября 2018 г.