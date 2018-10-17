В Канаде похороненный мужчина внезапно вернулся домой
Канадская семья, чья фамилия не называется, пришла в шок, когда пропавший без вести родственник, которого они уже успели похоронить, внезапно вернулся домой целым не невредимым. Оказалось, они оплакивали другого человека, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Полиция предположила, что канадцы обознались при опознании трупа в морге. Все дело в том, что в эти же дни пропал, а затем был найден мертвым другой пожилой житель Торонто, известный пианист Скотт Кашни. Он оказался похож на родственника канадской семьи, приметы обоих мужчин были схожими.
Бывший менеджер покойного музыканта Андреа Рид уверена, что именно так и произошло, потому что, как выяснилось позднее, у каждого из пропавших мужчин были при себе ключи.
"Их легко могли перепутать", — отметила Рид.
По словам женщины, недавно Скотт Кашни пережил сердечный приступ. Жительница Торонто заявила, что ее покойного босса было прекрасное чувство юмора, и его бы явно повеселило произошедшее.
Где пропадал оказавшийся живым "двойник" пианиста, не сообщается.
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