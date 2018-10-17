"Пойман с наличным": cотрудник Росрыболовства попался на взятке

Сотрудник Росрыболовства — эксперт отдела организации мониторинга и воспроизводства Сергей Козлов — попался на взятке: несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника в Самарской области при получении крупной суммы денег.

По версии следствия Сергей Козлов вымогал денежные средства у исполнительного директора управляющей компании "Аквабиотех" за положительные результаты проверки — от них зависела вся судьба организации, занимающейся воспроизводством молоди рыбы осетровых пород.

Предполагается, что чиновник потребовал весомую долю планируемого дохода предприятия от контракта по зарыблению Волги и был "пойман с наличным", как шутят пользователи социальных сетей, обсуждая новость про задержание.

В кармане у подозреваемого были обнаружены 200 тысяч рублей — купюры были меченными. Происхождение денег чиновник объяснил просто: "Это долг".