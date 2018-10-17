Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
17 октября 201817:58

"Пойман с наличным": cотрудник Росрыболовства попался на взятке

"Волга Ньюс"

Сотрудник Росрыболовства — эксперт отдела организации мониторинга и воспроизводства Сергей Козлов — попался на взятке: несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника в Самарской области при получении крупной суммы денег.

По версии следствия Сергей Козлов вымогал денежные средства у исполнительного директора управляющей компании "Аквабиотех" за положительные результаты проверки — от них зависела вся судьба организации, занимающейся воспроизводством молоди рыбы осетровых пород.

 

Предполагается, что чиновник потребовал весомую долю планируемого дохода предприятия от контракта по зарыблению Волги и был "пойман с наличным", как шутят пользователи социальных сетей, обсуждая новость про задержание.

В кармане у подозреваемого были обнаружены 200 тысяч рублей — купюры были меченными. Происхождение денег чиновник объяснил просто: "Это долг".

Сейчас

17:04

Керчь: число погибших выросло до 19

16:50

Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

16:17

Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

15:45

СК: расстрел в колледже устроил 18-летний студент 4-го курса

15:40

Дело о бойне в Керчи переквалифицировано с "Теракта" на "Убийство"

15:29

Россия и Египет заключили договор о стратегическом сотрудничестве

15:10

Жертвами теракта в Керчи стали 18 человек, более 40 ранено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Керчь: число погибших выросло до 19

Керчь: число погибших выросло до 19

1 час назад
Регистратор записал момент взрыва в Керчи

Регистратор записал момент взрыва в Керчи

2 часа назад
Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

2 часа назад
Мосгорсуд признал законным выход из СИЗО сестер Хачатурян

Мосгорсуд признал законным выход из СИЗО сестер Хачатурян

53 минуты назад
"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

1 час назад
Не только американская история. В "Прямом эфире" - о расстреле в колледже Керчи

Не только американская история. В "Прямом эфире" - о расстреле в колледже Керчи

21 минута назад
Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

1 час назад
"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

2 часа назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

5 часов назад
Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

3 часа назад
Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

4 часа назад
Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

Прокуратура Грузии: убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили

5 часов назад
От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

10 часов назад
Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

4 часа назад
Диспетчеризация корпоративного транспорта

Диспетчеризация корпоративного транспорта

5 часов назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

5 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

16.10.2018 18:13
Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

26 минут назад
Британец научил своего кота разговаривать

Британец научил своего кота разговаривать

1 час назад
В Госдуме готовят очередные "антипиратские" поправки

В Госдуме готовят очередные "антипиратские" поправки

1 час назад
Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

1 час назад
Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

2 часа назад
Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

2 часа назад
Twitter начал банить пользователей за игровой мем

Twitter начал банить пользователей за игровой мем

2 часа назад
Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

2 часа назад
СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

3 часа назад
Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

3 часа назад
Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

4 часа назад
Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

5 часов назад
Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

6 часов назад
Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

6 часов назад
Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

6 часов назад
"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

"Просто все надоело": появилось видео с места кровавой резни в Москве

7 часов назад
Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

8 часов назад
Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

8 часов назад
Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

Сглазил "Чистое небо": Су-27 разбился после грозных заявлений Порошенко

8 часов назад
Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

8 часов назад
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

8 часов назад
В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

В Турции перевернулся автобус, 7 человек погибли

8 часов назад
Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

8 часов назад
Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

9 часов назад
В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

9 часов назад
Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

10 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Мужчина съел мозг белки и умер

Мужчина съел мозг белки и умер

7 часов назад