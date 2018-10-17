Российские пляжницы стали чемпионками юношеской Олимпиады

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина стали чемпионками юношеских Олимпийских игр по пляжному волейболу, которые проходят в Буэнос-Айресе. Российский тандем выиграл золотые медали соревнований после того, как в финале обыграл итальянок Клаудию Скампаоли и Николь Бертоцци.

Финальный поединок завершился со счетом 2:0 по партиям в пользу российских волейболисток – 21:12, 21:10. Для завоевания победы Бочаровой и Ворониной хватило 35-ти минут, которые продолжался матч за медали высшего достоинства.

Успех пляжниц принес в актив сборной России 53-ю медаль — теперь у российской команды 26 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Накануне Россия благодаря этим показателям стала победителем общекомандного медального зачета.