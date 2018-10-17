НАК: в керченском колледже найдено и обезврежено второе взрывное устройство

В вещах преступника, который устроил стрельбу в колледже, нашли еще одну самодельную бомбу. Ее обезвредили накладным зарядом, то есть взорвали в безопасном месте, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Большинство пострадавших – дети.

Напомним, сегодня в Политехническом колледже города Керчи произошел взрыв. Его жертвами стали 19 человек, еще около 50 получили ранения. Преступник, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, покончил с собой. Им оказался 18-летний студент этого же учебного заведения Владислав Росляков.

У медицинских учреждений города выстроились очереди из доноров. Сначала крови с отрицательным резус-фактором не хватало, рассказала заведующая станцией переливания крови Ирина Фадеева. Однако через несколько часов ситуация наладилась: сейчас биоматериалов хватает.