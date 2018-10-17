Колумбийские футболисты подрались, не поделив право на пробитие пенальти

В чемпионате Колумбии по футболу между командами "Атлетико Насьональ" и "Депортиво Кали" произошел неординарный эпизод. Футболисты "Атлетико" устроили потасовку между собой из-за того, что не могли определить, кому исполнять пенальти.

В концовке встречи хозяева поля заработали 11-метровый удар и к мячу подошел полузащитник "Атлетико" Джейсон Лукуми, однако его одноклубник Дайро Морено был иного мнения на этот счет. Он подбежал к Лукуми и выбил у него мяч из рук, после чего они стали выяснять отношения. В результате Лукуми боднул головой своего партнера по команде, за что получил красную карточку.

К слову, отвоевав право на пробитие пенальти, Морено не смог реализовать удар с "точки". После этого он побежал в раздевалку, чтобы продолжить выяснение отношений, но их партнеры смогли предотвратить драку.