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17 октября 201819:12

Боксер Альварес подписал самый дорогостоящий контракт в истории спорта

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Чемпион мира средней весовой категории из Мексики Сауль Альварес стал самым высокооплачиваемым спортсменом после того, как подписал соглашение со стриминговым порталом DAZN. Сервис специализируется на проведении спортивных трансляций.

По условиям подписанного договора между сторонами Альварес получит минимум 365 миллионов долларов, что станет новым рекордом в истории спорта, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN. Контракт рассчитан на пять, за которые боксер планирует провести 11 боев.

Отметим, что прежним финансовым рекордсменом был американский бейсболист Джанкарло Стэнтон. В 2014 году он перешел из "Нью-Йорк Янкис" в "Майами Марлинс", а его новый контракт был рассчитан на 325 миллионов долларов.

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