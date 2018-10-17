Интернет-пользователи выбрали самую красивую стюардессу в мире

24-летняя сотрудница компании AirAsia Майбел Гуо прославилась на весь мир после того, как один из пассажиров опубликовал ее фото в "Фейсбуке". Интернет-пользователи признали девушку самой красивой стюардессой, которую они когда-либо видели, сообщает Daily Mail.

"Как можно купить билеты на рейс, на котором она работает?", — написал один из пользователей соцсети.

"Я бы постоянно жал на кнопку вызова стюардессы, если бы знал, что такая красотка работает на борту", — отметил другой поклонник девушки.

Некоторые, впрочем, сочли такие комментарии неприличными, обвинив автора публикации в том, что он нарушил прайваси стюардессы.

Сама девушка, тем не менее, оказалась вовсе не против оказанного ей внимания.

Она заявила, что не поняла, почему ее внешность привела людей в такой восторг.

"Тем не менее, мне было крайне приятно читать их комплименты в свой адрес", — отметила гражданка Малайзии.

После такой "рекламы" в СМИ и соцсетях, на "Инстаграм" девушки подписались 50 тысяч человек.