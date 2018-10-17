Луи Си Кей впервые высказался о разгоревшемся вокруг него секс-скандале

Американский комик Луи Си Кей впервые вышел на сцену после того, как его обвинили в непристойном поведении в конце августа. Комик рассказал, что потерял очень много денег, однако все еще способен смеяться даже в такой незавидной ситуации, сообщает Daily Mail.

В конце августа несколько актрис обвинили знаменитого комика в сексуальных домогательствах. По их словам, артист не стеснялся мастурбировать в их присутствии. Вскоре после того, как об этом инциденте написали СМИ, выяснилось, что за таким поведением Си Кей был замечен еще в ноябре 2017 года.

С тех пор для артиста наступили темные времена. Его перестали звать сниматься, в Интернете Си Кея начали травить.

Внезапно в середине октября артист появился на сцене комеди-шоу в Манхэттене.

"Я побывал в аду и встретился там с Гитлером", — пошутил комик, как бы отвечая на вопрос, как у него дела.

По словам американца, год выдался для него крайне тяжелым.

"Я терял почти по 35 миллионов долларов в час", — отметил Си Кей.

Кроме того, артист заявил, что часто сталкивался с агрессией на улицах, его часто узнавали.

Как бы то ни было, артист не унывает и, похоже, вскоре собирается вернуться на сцену.